Serie A, ufficiale il rinnovo di Gilardino con il Genoa: contratto fino al 2025

Sui profili social del Genoa arriva il messaggio di Mister Gilardino: “Cari Genoani, non vedo l'ora di ripartire. A prestissimo... Forza Genoa!”

14-06-2023 15:37

Il rinnovo era nell’aria ed ora è ufficiale: il tecnico Alberto Gilardino, nato a Biella, rimane alla guida squadra del Genoa anche per la prossima stagione. Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A con il club di Genova arriva – nella giornata di oggi, mercoledì 14 giungo – il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025 (con opzione per il terzo). Gilardino sigla un contratto biennale con il club rossoblù dopo aver riportato il Genoa in Serie A.

L’ex attaccante campione del Mondo nel luglio del 2006, tramite i social del club ligure ha scritto un messaggio che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Gilardino resta al Genoa, ecco il messaggi oapparso sul video postato sui social del club rossoblù: “Cari Genoani, non vedo l’ora di ripartire. A prestissimo… Forza Genoa! Mister Gilardino” riporta Tuttomercatoweb.