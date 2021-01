Calciomercato Inter: ecco il piano per arrivare a Caicedo

L’Inter stringe il cerchio per assicurarsi l’attaccante che serve ad Antonio Conte per completare il reparto offensivo a propria disposizione. Il nome che sta prendendo sempre più piede è quello di Felipe Caicedo, con i nerazzurri che stanno mettendo a punto la trattativa giusta per assicurarselo.

I problemi sono infatti due: la scarsa liquidità a disposizione in questo particolare periodo e la difficoltà nel trattare con la Lazio di Claudio Lotito, notoriamente poco disposto a fare sconti sui suoi gioielli. Tanto più che Caicedo è tra i giocatori che Simone Inzaghi sta mandando in campo con una continuità più che discreta.

Ecco perché il ‘Corriere dello Sport’ suggerisce che l’Inter possa proporre ai capitolini una contropartita tecnica che possa stuzzicare la fantasia di Inzaghi e Lotito. Si tratta di Andrea Pinamonti, a caccia di una squadra che possa dargli modo di collezionare minuti in campo. Il Benevento lo cerca, ma a questo punto potrebbe essere la Lazio la sua destinazione. E, tenuto conto che il suo cartellino costa 18 milioni di euro, i biancocelesti potrebbero averlo in prestito per due anni con riscatto garantito.

10-01-2021