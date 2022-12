27-12-2022 15:59

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Gennaio è vicino, ed almeno per un mese è molto probabile che le voci di mercato soppianteranno (almeno in parte) quelle sull’inchiesta Prisma. La Juventus, molto probabilmente, vivrà una sessione invernale priva dei sussulti che animarono quella del 2022: all’epoca arrivarono Vlahovic e Zakaria e partirono Bentancur e Kulusevski. Oggi, da un punto di vista dell’organico, la rosa di Allegri ha una sola vera necessità: trovare un esterno destro che possa far rifiatare Cuadrado. Fermo restando il 3-5-2, ormai l’abito tattico preferito, se a sinistra possono alternarsi Kostic ed Iling Junior, senza dimenticare comunque Alex Sandro, a destra resta solo il colombiano. Si è rivisto Akè, nell’amichevole con il Rijeka, sta tornando Chiesa: ma entrambi sono giocatori molto più offensivi, adattabili ad un esterno a 5 soltanto in caso di stretta necessità. Resta un mistero, invece, Mattia De Sciglio: fuori da inizio ottobre, non ha ancora rivisto il campo. Analizziamo la situazione per ogni singolo reparto.

Mercato Juventus: portieri e difesa

Wojciech Szczęsny è reduce da un gran Mondiale, ed è un portiere di altissimo livello: ma il suo contratto scadrà nell’estate 2024, e la Juventus si sta guardando attorno per trovare un giovane sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Marco Carnesecchi, capitano dell’Under 21 in prestito alla Cremonese dall’Atalanta. Il portiere è stato molto vicino alla Lazio, ma il suo futuro ora è tutto da svelare. Il club bianconero ha anche effettuato un sondaggio con l’Empoli per capire le intenzioni dei toscani su Vicario, riscattato qualche mese fa per 8,5 milioni: lui forse sarebbe già pronto per fare il titolare in un grande club. Discorso che andrà affrontato a gennaio, se la Juve vuole monetizzare dalla eventuale cessione del portiere polacco: anche perché il Manchester United ha bisogno di un portiere esperto che possa sostituire il perennemente incerto De Gea, e secondo il Manchester Evening News, il club potrebbe fare presto una proposta al polacco della Juventus.

Juve, senatori al passo d’addio

Per quanto riguarda gli altri difensori, difficilmente verrà proposto il prolungamento ad Alex Sandro e Cuadrado, che quindi saluteranno a fine stagione. Sono tutt’ora in corso le trattative per allungare il contratto con Danilo, che scade nel 2024, e ci sono ottime possibilità di arrivare a un’intesa. Il brasiliano, sempre più leader dello spogliatoio e stimato anche ai piani dirigenziali, si candida come il punto di riferimento in campo per la Juventus del futuro, almeno sino al 2026. Probabile anche una partenza di Rugani, se si riuscirà a trovare una soluzione almeno in prestito (contratto in scadenza nel 2024): ma i 3,5 milioni di ingaggio rendono difficile trovare una squadra adatta. Gatti lo ha ormai sorpassato nelle gerarchie, così come alcuni ragazzi della Next Gen sembrano godere di una certa considerazione da parte di Allegri.

Juventus, grandi manovre a centrocampo

Ma è sempre il centrocampo il reparto più “vivace”: con il rientro prossimo di Pogba, Allegri avrà a disposizione sette elementi. In rampa di partenza c’è McKennie, che piace in Premier al Tottenham e in Bundesliga al Borussia Dortmund, che sta per cedere Bellingham al Real Madrid. La valutazione dell’americano balla tra i 15 ed i 20 milioni: soldi che, in caso di cessione, la Juve sarebbe pronta a dirottare su Mahele dell’Atalanta, designato come rinforzo di gennaio da alternare a Cuadrado sulla fascia. Anche Rabiot potrebbe essere sacrificato qualora arrivasse una buona offerta per gennaio, visto che a giugno la Juventus lo perderebbe a parametro zero. Allegri vorrebbe il rinnovo, ma se la richiesta del giocatore dovesse restare attorno ai 10 milioni, non se ne farà nulla.

Milinkovic-Savic, intrigo Juve-Lazio

Sempre restando a centrocampo, va ricordato che i bianconeri non hanno perso le speranze di arrivare a Milinkovic-Savic. Proprio all’interno di questa operazione, la Juventus potrebbe dirottare il terzino sinistro Luca Pellegrini dall’Eintracht Francoforte (dove è in prestito) ai biancocelesti. Tutto sta a Lotito: se dovesse accettare di rinnovare il contratto al serbo con una clausola tra i 40 ed i 50 milioni, sarebbe un segnale inequivocabile di accordo raggiunto con i bianconeri. Il presidente della Lazio vorrebbe invece alzare la cifra e scatenare un’asta di mercato. Molto spazio troveranno Miretti e Fagioli, ormai assurti al rango di titolari aggiunti, sempre meno potrebbe trovarne invece Paredes, che molto probabilmente non verrà riscattato a fine anno. Negli ultimi giorni si sono diffuse voci anche su Isco, che potrebbe arrivare subito da svincolato: ma conferme non ce ne sono.

Attacco Juve, voci su Vlahovic

E infine l’attacco: la Juve dovrebbe riscattare Moise Kean dall’Everton. Già versati 7 milioni per il prestito biennale (3 milioni la scorsa stagione, 4 per quella in corso), restano 28+3 di bonus. L’attaccante, a segno 5 volte nelle ultime 4 partite disputate prima della sosta, ha di recente cambiato procura, passando alla Wsa di Alessandro Lucci. Se dovessero arrivare proposte superiori ai 30 milioni di euro, allora la Juventus le prenderebbe sicuramente in considerazione. Voci anche attorno a Dusan Vlahovic, attualmente ancora alle prese con la pubalgia. Non solo la Premier League, con Arsenal e Chelsea molto attente, ma anche PSG e Bayern Monaco. Difficile pensare che la Juve possa privarsene dopo solo un anno, ma se arrivasse un’offerta congrua, di sicuro la trattativa potrebbe impostarsi.

Juve, la situazione Milik e Di Maria

Infine, Arkadiusz Milik, uno dei migliori tra i nuovi acquisti bianconeri. Nella prima parte di stagione 2022/23, il polacco ha infatti messo a segno 8 gol in 17 presenze. Le cifre per un eventuale acquisto definitivo durante la prossima estate dovrebbero aggirarsi intorno ai 7 milioni più 2 di bonus, soldi che il club di Torino avrebbe tutta l’intenzione di spendere per un giocatore che ha soddisfatto le aspettative. Capitolo Di Maria, è presto detto: gli verrà proposto il rinnovo per un altro anno alle stesse cifre. Se accetterà, lo sa soltanto lui.