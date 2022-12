20-12-2022 17:51

La Juventus valuta e ragiona sul futuro di Adrien Rabiot, col centrocampista protagonista al Mondiale con la Francia che fin qui non ha informato ancora la società circa il contratto in scadenza a giugno 2023. Secondo SportMediaset l’idea dei bianconeri sarebbe quella di cedere il giocatore già a gennaio, in modo da incassare almeno 10 milioni dal suo cartellino e non perderlo a zero pochi mesi dopo. In questo senso però è da convincere Massimiliano Allegri: il tecnico ha sempre riposto molta fiducia nell’ex PSG e anche alla luce dello slittamento dei tempi per il rientro di Paul Pogba vorrebbe averlo a disposizione fino al termine della stagione.