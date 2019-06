Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 17 giugno 2019

14:43 Totti: "Conte l'unico che ho chiamato"

Francesco Totti, nel giorno dell'addio alla Roma, ha parlato anche di allenatori. L'unico a cui ho telefonato in vista della prossima stagione è stato Antonio Conte, poi ci sono stati dei problemi e ha cambiato idea. E un uomo vero ha aggiunto riferendosi al dopo Di Francesco.

13:45 Roma, Totti: "Ecco perché ho lasciato". Attacco alla società

Ma diciamo che questo aspetto mi ha fatto pensare tanto e non è stata colpa mia prendere questa decisione , queste le parole di Francesco Totti , che ha annunciato l'addio alla Roma in una conferenza stampa di fuoco presso il Salone d'onore del Coni.

13:01 Milan, la richiesta di Giampaolo: nuovo nome per il suo attacco

Si apre una settimana cruciale per il Milan, che nei prossimi giorni farà tre annunci importanti. In primis verranno ufficializzati il direttore sportivo Frederic Massara e il nuovo allenatore , Marco Giampaolo. L'ex attaccante del Southampton, già cercato dal Milan la scorsa estate, è un'occasione low cost importante per Maldini : secondo il Corriere dello Sport potrebbe arrivare dalla Samp con la formula del prestito con diritto di riscatto.

10:54 Juventus: Sarri taglia Cancelo, già scelto l'erede

Trippier è l'erede designato a prendere il posto di Joao Cancelo, che nelle prossime settimane lascerà Torino : non rientra nel progetto tattico di Sarri perché inadatto ai suoi schemi. Cancelo è cercato da Manchester City e Manchester United : la Juventus potrebbe utilizzarlo come preziosa contropartita nella trattativa per il trasferimento di Paul Pogba in bianconero. Cancelo arrivò una stagione fa, per circa 40 milioni di euro dal Valencia.

09:56 Juventus-Sarri, svelate le cifre: ecco quanto guadagna

Dopo una lunga telenovela, Maurizio Sarri è diventato il nuovo allenatore della Juventus. Dall'Inghilterra fanno sapere che Maurizio Sarri guadagnerà circa sei milioni di euro, a stagione. il costo dell'ingaggio di Maurizio Sarri è decisamente inferiore alle cifre in ballo nella possibile trattativa con Pep Guardiola. Insomma, la scelta di affidare la panchina a Maurizio Sarri è stata la più conveniente.

08:51 Sarri e il ballo delle punte: da Higuain a Icardi

Ora è ufficiale : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. L'unico intoccabile è, Cristiano Ronaldo che, di fatto, sarà, come lo scorso anno, l'arma più letale anche per la nuova Juventus targata Maurizio Sarri. Da capire cosa farà Gonzalo Higuain. Da sempre pupillo di Maurizio Sarri, il Pipita è reduce da una stagione negativa ma potrebbe anche rilanciarsi in maglia bianconera. C'è un altro argentino che sogna il bianconero, ovvero Mauro Icardi.

08:19 Inter, nuova proposta per Barella

L'Inter ha fretta di chiudere la trattativa, con il Cagliari, per Barella. Dopo il primo no grazie di Giulini, il club nerazzurro ha deciso di farsi avanti con una nuova proposta, decisamente interessante. Sul piatto, secondo Sky Sport, un'offerta pari a 36 milioni di euro, più 14 di bonus.

Cosa è successo ieri domenica 16 giugno 2019

Roma, la conferenza d'addio di Totti sulla Rai. Sarri alla Juventus, la reazione di Dybala. Juventus, è arrivato Sarri: come cambia il mercato dei bianconeri. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Il Napoli ha riscattato Ospina. Paul Pogba fa sognare la Juventus: l'annuncio. Milan, individuato il primo rinforzo per Giampaolo. Buffon dà anticipazioni sul proprio futuro e difende Conte. Juventus, il mercato lo fanno Nedved e... Ronaldo: parte l'assalto ai big. Icardi-Inter, nuovo strappo: scontro tra Conte e Wanda Nara.

