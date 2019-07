Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 30 luglio 2019

13:24 Mercato Juventus, è fatta: addio a Moise Kean

Moise Kean lascia la Juventus. Un giorno dopo l'addio amaro di Patrick Cutrone al Milan e alla serie A, un altro giovane attaccante italiano saluta il Belpaese per accasarsi in Premier League. Kean percepirà a Liverpool un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione. Assistito da Mino Raiola, Kean è stato il primo 2000 a esordire e a segnare in serie A, oltre che il primo nato nel 2000 a fare gol con la maglia dell'Italia e il secondo più giovane di sempre a segnare in Azzurro. Il dettaglio dell'operazione

11:37 Icardi, il Napoli ha convinto Wanda Nara: arriva l'indizio

Marotta e Ausilio sono però inflessibili : nonostante il caos della fascia e gli ultimi mesi da separato in casa, Icardi è ancora valutato 80 milioni di euro e difficilmente arriveranno sconti. La trattativa con l'Inter è in salita, e in particolare con Wanda Nara. Secondo quanto riporta Radio Marte i contatti tra Giuntoli e la moglie - agente di Icardi sono continui. Un sì di Icardi avvicinerebbe ulteriormente il giocatore al club partenopeo. Il dettaglio dell'operazione

10:06 Juventus, è ufficiale: Dybala in partenza. Ora 10 giorni di fuoco

Il mercato della Juventus è arrivato a una svolta : Paulo Dybala è in vendita, il club bianconero lo ha comunicato al giocatore. Saranno quindi 10 giorni di fuoco, in cui si deciderà il destino di Dybala e non solo : l'argentino tornerà in anticipo a Torino già giovedì, e parlerà con Maurizio Sarri. Un vero domino di mercato che potrebbe innescarsi nei prossimi giorni, partendo proprio dall'addio di Dybala alla Vecchia Signora dopo 4 stagioni. Il dettaglio dell'operazione

09:39 L'Inter molla Lukaku: c'è l'alternativa

C'è tanto fermento in casa Inter. La Juventus ha deciso di inserirsi nella trattativa per Romelu Lukaku, grande obiettivo della società nerazzurra. La decisione del club bianconero di provare a scippare il bomber belga all'Inter ha, costretto il duo Marotta-Ausilio a virare su altri profili per completare il pacchetto offensivo nerazzurro e non restare con un pugno di mosche in mano. Forse anche la Juventus, sempre che non arrivi la fumata bianca nella trattativa per Romelu Lukaku. Il dettaglio dell'operazione

08:53 Mourinho: "Non sono felice per divertirmi"

Conclusa l'esperienza al Manchester United, Mourinho è ancora alla ricerca di una nuova sfida professionale. Tanta la voglia di tornare ad allenare, anche perchè restare ai margini sembra non piacere affatto all'eroe del Triplete nerazzurro.

08:17 Milan, il sogno di Correa non è sfumato

Il Milan non avrebbe smesso di trattare Correa. L'agente del giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid si trova a Milano e dovrebbe incontrare i dirigenti rossoneri per fare chiarezza sulla trattativa. Probabile che l'agente voglia capire se il Milan ha la forza economica per formulare una proposta congrua per Correa.

07:57 Napoli, nome nuovo per l'attacco

Perso Pépé e con James Rodriguez sempre più vicino alla permanenza al Real Madrid, il Napoli starebbe valutando altri profili per rinforzare l'attacco. Dalla Spagna, si parla di un forte interessamento per Lo Celso. L'attaccante del Betis piace moltissimo al Tottenham. Il Napoli starebbe provando ad inserirsi, più un sostanzioso conguaglio. Lo Celso, lo scorso anno ha segnato 16 gol complessivi con la casacca del Betis.

