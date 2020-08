Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 19 agosto 2020

13:13 Inter, il colpo a centrocampo è vicino: pronti 35 milioni

L'Inter è sempre più vicina all'ingaggio di Sandro Tonali, gioiello di centrocampo del Brescia. Per quel che riguarda non solo questa operazione, ma tutto il mercato in entrata dell'Inter, una mano può arrivare dal Bayern Monaco. Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern e idolo dei tifosi dell'Inter negli anni '80, ha confermato alla ‘ Bild che il club ci sta pensando : Perisic mi piace molto, ha detto. Il dettaglio dell'operazione

11:53 Mercato Juve: tre nomi importanti in uscita, ma c'è un ostacolo

Archiviata una stagione ricca di alti e bassi, la Juventus è intenzionata a ricostruire la squadra, ma per farlo è costretta a cedere per fare cassa. Un aspetto non semplice, visto che la questione Dybala è ancora aperta e che ci sono tre calciatori in un limbo dalla difficile risoluzione : si tratta di Gonzalo Higuain, Douglas Costa e Federico Bernardeschi. In tal caso si aprirebbe la possibilità di volare in America, in quella Major League Soccer in cui gioca suo fratello Federico. Il dettaglio dell'operazione

10:28 Roma, Milik è più vicino: ok del Napoli allo scambio in attacco

Napoli e Roma sono pronte allo scambio fra attaccanti : secondo quanto riportato dal ‘ Corriere dello Sport, in cambio di Cengiz Under e un conguaglio di 15 milioni di euro. Sfuma quindi definitivamente il passaggio di Milik alla Juventus : le offerte avanzate dei bianconeri nelle scorse settimane non hanno convinto il patron del Napoli, che ha deciso di virare sulla proposta della Roma.

10:07 Mercato Inter, da Messi al futuro di Conte: Moratti è categorico

Non è più il patron nerazzurro da diversi anni, ma Massimo Moratti resta senza alcun dubbio una voce tanto autorevole quanto attendibile quando si parla di questioni legate all'Inter. Il presidente dell'epoca del Triplete ha poi dato un suo giudizio sulle tensioni fra il tecnico Antonio Conte e l'attuale dirigenza, con riferimento alla sfuriata dopo Atalanta - Inter : Le persone bisogna conoscerle direttamente e bisogna lavorarci insieme, ha detto Moratti. Il dettaglio dell'operazione

08:21 Milan, svolta vicina per il rinnovo di Ibrahimovic: le cifre

Nonostante lo stallo di pochi giorni fa, la trattativa per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan ha ripreso vigore e potrebbe chiudersi già nel fine settimana. Proprio l'allenatore del Milan ha elogiato pubblicamente il campione svedese in un'intervista pubblicata da Skrill, Premium Sponsor del Milan : Zlatan è un grande professionista, ha detto. Il mercato del Milan non si limita, al solo rinnovo di Ibrahimovic. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri martedì 18 agosto 2020

Mercato Inter, l'annuncio del Barcellona su Messi e Lautaro. Boga chiama ancora il Napoli. Mercato Juventus: novità sul futuro di Paulo Dybala. Mercato Napoli, tris di rinnovi. Mercato Milan: ritorno di fiamma per l'ex attaccante della Juve. Mercato Inter, attesa per Messi: comunicata la decisione ai compagni. L'ex Juve Tiago è il nuovo tecnico del Vitoria Guimaraes. La Juventus ha fissato il prezzo per Douglas Costa. Napoli, assalto a Veretout. Mercato Inter: quattro colpi assicurati dopo l'Europa League. Mercato Juventus: nuovi indizi sul futuro di Zaniolo. Mercato Juventus: bianconeri nei guai, Higuain punta i piedi.

Virgilio Sport - 19-08-2020 | 13:13