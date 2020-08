Inter, il colpo a centrocampo è vicino: pronti 35 milioni

L’Inter è sempre più vicina all’ingaggio di Sandro Tonali, gioiello di centrocampo del Brescia. I nerazzurri hanno ormai superato la concorrenza della Juventus e incassato il sì del calciatore, ma hanno di fronte ancora un ostacolo importante: devono infatti convincere il presidente delle rondinelle, Massimo Cellino.

L’offerta nerazzurra, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ è pari a 35 milioni di euro. La richiesta, però, è quella di un prestito con obbligo di riscatto, ed è qui che il patron del Brescia non è convinto: la sua idea, infatti, è quella di una cessione definitiva sin da subito, con pagamento da effettuare non appena il calciatore firmerà l’accordo.

Al centrocampista sarà offerto un contratto di cinque anni da 3,5 milioni di euro per ciascuna stagione, più bonus legati alle prestazioni: da questo punto di vista non dovrebbero esserci ulteriori sorprese.

Per quel che riguarda non solo questa operazione, ma tutto il mercato in entrata dell’Inter, una mano può arrivare dal Bayern Monaco. Il club bavarese, protagonista in Champions, non ha riscattato Ivan Perisic a fine giugno, ma viste le brillanti prestazioni nella fase finale massima competizione europea potrebbe decidere di trovare un’intesa con l’Inter per trattenerlo anche dopo il mini-accordo che gli sta consentendo di giocare per il Bayern in estate.

Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern e idolo dei tifosi dell’Inter negli anni ’80, ha confermato alla ‘Bild’ che il club ci sta pensando: “Perisic mi piace molto – ha detto -. E’ molto efficiente, le sue statistiche sono molto buone. Ogni volta che gioca fa qualcosa di produttivo. Ivan potrebbe non essere sempre spettacolare, ma è molto affidabile. Vogliamo concludere in pace il percorso in Champions League e poi torneremo di nuovo sull’argomento”.

Nel frattempo, però, mentre la dirigenza è impegnata nelle trattative per rinforzare la rosa, la squadra è impegnata nella vigilia dell’ultimo match di una stagione lunghissima, la finale di Europa League contro il Siviglia. Un appuntamento da non mancare, con il patron Zhang Jindong che ha suonato la carica attraverso l’emittente cinese di sua proprietà, Pptv: “Speriamo tutti che l’Inter in finale di Europa League ci renda nuovamente felici. Speriamo di poter festeggiare insieme il primo trofeo da quando Suning ha comprato la squadra”.

OMNISPORT | 19-08-2020 13:13