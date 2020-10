Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 3 ottobre 2020

09:11 Mercato Milan, si accelera in difesa: l'esterno c'è, il centrale quasi

Il Milan ha centrato la qualificazione alla fase a gironi di Europa League nel più avventuroso dei modi. Idee chiarissime per il primo ruolo, visto che a Milano è atteso già sabato Diego Dalot. Il portoghese classe ’ 99 in forza al Manchester United è da tempo un obiettivo del Milan, così come della Roma, ma i rossoneri sembrano averla spuntata e anche con la formula preferita, quella del prestito secco, mentre i Red Devils avrebbero preferito una cessione a titolo definitivo. Il dettaglio dell'operazione

Virgilio Sport - 3-10-2020 | 09:11