06-07-2022 09:14

Le mosse per l’attacco sono state fatte e concluse con successo, ora tocca puntellare la retroguardia. Il calciomercato del Lecce è attivissimo e dopo le tante voci e trattative terminate per il reparto avanzato gli occhi della dirigenza giallorossa si sono posati su un difensore che, lo scorso anno, ha esordito in Serie A convincendo per costanza e continuità di rendimento.

Pietro Ceccaroni è l’ultimo nome sul taccuino della dirigenza salentina, che penserebbe all’ex Venezia per dare quel quid in più a un reparto che necessita sempre delle garanzie. Con i lagunari Ceccaroni ha disputato 34 partite in A, segnando anche 2 reti e rendendosi utile alla causa nonostante la retrocessione in coppia con Caldara. Una possibilità che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, in una soluzione che farebbe contenti entrambi.

