Calciomercato Lecce: preso Cetin dal Verona, si insiste per Nastasic

07-08-2022 07:30

Colpo a sorpresa per il Lecce, che rinforza la difesa con l’ingaggio del difensore turco Mert Cetin dal Verona. Il giocatore classe 1997 arriva in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto, con l’ex romanista che sarà subito a disposizione del tecnico Marco Baroni. Per Cetin fino ad ora in Serie A dal 2019 ci sono solo 14 presenze, senza alcuna rete.

La corsa ai rinforzi in difesa dei giallorossi pugliesi però non si ferma, infatti rimane viva anche la pista che porta a Matija Nastasic della Fiorentina sul quale però c’è anche l’Empoli. La sensazione è che i toscani possano prendere il giocatore senza problemi inserendo Nedim Bajrami nell’operazione, ma pare che l’Empoli non voglia privarsi del talento albanese di passaporto svizzero.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE