23-07-2022 15:00

Ore calde per il calciomercato del Lecce. I salentini si muovono con attenzione in entrata, soprattutto con il nome più caldo per l’attacco che corrisponde a quello di Federico Di Francesco dalla Spal (ma reduce dal prestito in A all’Empoli), ma serve sfoltire la rosa e tra tutti sono tre i nomi che fanno gola, soprattutto in Serie B.

Francesco Di Mariano, Zan Majer e Arturo Calabresi sono ampiamente richiesti nella serie cadetta e soprattutto il primo potrebbe tornare utile per chiudere l’affare Di Francesco. L’esterno offensivo piace alla Spal e ha lo stesso ruolo di Di Francesco: la trattativa si sposerebbe bene e potrebbe essere la chiave per ufficializzare il passaggio tra i due calciatori. Majer potrebbe seguire lo stesso Di Mariano a Ferrara, visto che i biancazzurri sono interessati all’ingaggio del centrocampista sloveno, che lascerebbe Lecce dopo 3 stagioni. Calabresi è quello che in assoluto ha più mercato: la sua duttilità da difensore centrale e terzino destro fa gola a Palermo, Como, Frosinone e Modena, che hanno messo gli occhi su di lui e potrebbero a breve formulare un’offerta ai salentini.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE