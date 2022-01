Calciomercato Milan: Le soffiate di Pellegatti spaventano i tifosi

15-01-2022 10:44

L’ultima tegola Tomori, che ne avrà per unn mese. Ma è solo l’ultima goccia del vaso infortuni sempre colmo. E’ sempre allarme in rosso in casa Milan, che soprattutto in difesa deve inventare un reparto ad ogni partita ma per Carlo Pellegatti non c’è da essere ottimisti. La storica voce di Milan Channel, sul suo canale youtube, prova a tracciare le mosse di mercato del club rossonero ma smonta i sogni di chi vorrebbe un difensore affermato e ipotizza una linea diversa.

Pellegatti esclude l’acquisto di un big da parte del Milan

Carlo Pellegatti dice: “dobbiamo ribellarci all’idea della sfortuna, qualcuno indica i colpevoli altri pensano a casualità, io dico guardiamo avanti. Gustiamoci Kalulu che in questo momento è reattivo e freddo come Tomori, di fianco a Gabbia che sta facendo bene, questo sta facendo venire qualche dubbio ai dirigenti. Con questi che abbiamo e magari con Tomori che torna per il derby dobbiamo prendere altri giocatori in difesa? La risposta forse è sì ma io dico un ragazzo da mettere lì per qualsiasi evenienza.

I nomi che girano sono sempre gli stessi, si continua a sognare Botman ma deve esserci una rivoluzione copernicana per trovare un accordo, si parla sempre dei soliti giocatori ma io non scommetterei un euro su questi nomi. Fidiamoci di Maldini e Massara, io penso che propenderanno per il giovane rampante, un classe 2000 o 2002, per garantire sotto qualsiasi aspetto il miglioramento della squadra.

Per Pellegatti arriva anche un attaccante giovane al Milan

Credo che possa essere prestato poi Pellegri per trovare un altro attaccante giovane. Già nel passato il Milan ha preso giovani come Pato, da far crescere e poi lanciare nell’agone, speriamo che anche questo progetto parta senza squilli di tromba. Anche a me piacerebbe il colpo mediatico ma questa proprietà non cerca il colpo strappa-applausi”

I tifosi del Milan non accettano altri giovani

Parole che non convincono i tifosi. Sul web scatta la polemica: “secondo me’ non serve un “ragazzo pronto all’ evenienza” no, serve un giocatore pronto, che scenda in campo subito i nomi sono noti se si vuole rimanere in alto , altrimenti saranno dolori a breve” oppure: “Se dobbiamo spendere per la difesa, ne serve uno davvero forte che faccia il titolare anche gli anni prossimi. I giovani da far crescere già ci sono e Kalulu per me puó essere il titolare con Tomori. Al momento (coppa d’Africa permettendo) la nostra priorità rimane un trequartista”

C’è chi scrive: “Buongiorno o prendiamo Bremer fortissimo che puo giocare prima di subito titolarissimo scambio piu soldi o restiamo cosi e lottiamo per i primi 4 posti” o anche: “Nessuno mette in dubbio la bravura di Kalulu o la professionalità di Gabbia, ma ti chiedo? se subiscono una squalifica o peggio un infortunio? giochiamo senza centrali? serve per forza, come serve un centrocampista, ma questo doveva essere già stato fatto”

Il popolo rossonero chiede il nome: “Unico nome subito è Bremer e si potrebbe prendere sacrificando Pobega che in un Milan vincente non sarà mai un titolare. Lasciamo stare Kalulu e Gabbia bravi contro Venezia e Genoa…..fino a ieri uno era quinta scelta e l’altro era già della Samp. Per competere serve altro” e infine: “Servono giocatori di valore, devono spendere i soldi!!! Altrimenti se ne vadano…. “

