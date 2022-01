Milan, a Pioli fischiano le orecchie: per i tifosi è tutta colpa sua

14-01-2022 08:29

In molti quasi non hanno dormito, tutti a cercare informazioni, notizie, aggiornamenti: dopo la vittoria ai supplementari in coppa Italia del Milan sul Genoa passa in secondo piano la qualificazione ai quarti, per i tifosi conta solo sapere come sta Tomori. E’ un tam tam che invade i social con i fan del Diavolo spaventati per l’ipotesi di poter perdere anche l’altro centrale titolare, dopo il ko di Kjaer. Ieri il difensore, al rientro dopo lunga assenza, è stato in campo per appena 19′, poi si è fermato toccandosi il ginocchio dolorante e dopo aver fatto un tentativo di qualche minuto in campo è stato sostituito da Florenzi.

Pioli aspetta le notizie dall’infermeria su Tomori

In sala stampa Pioli ha spiegato: “non ha avuto rotazioni, distorsioni o traumi diretti, ha sentito qualcosa di strano al ginocchio e non se la sentiva di continuare, dobbiamo aspettare l’esito degli esami, speriamo non sia nulla di grave”. Il rischio è che possa essere il menisco o il collaterale o peggio ancora e sui social cresce l’ansia. Per i tifosi la colpa è proprio di Pioli.

I tifosi accusano Pioli di aver accelerato il rientro di Tomori

Fioccano le reazioni, il tecnico rossonero va sotto accusa: “Pioli è veramente un cretino pazzesco, va a mettere i titolari in una partita a cui non frega niente a nessuno e perdipiù mette Tomori che aveva avuto problemi fisici e ovviamente si spacca, un Milan vincente non può avere un cretino in panchina”.

C’è chi scrive: “La sfortuna per me pesa sempre per il 50%. Il resto ce lo mettiamo noi. Significa che al Milan, staff preparatori qualcosina ma qualcosina che non va c’è. E parlo prima di sapere di Tomori.” e ancora: “Tomori rientra dal covid, ha saltato una settimana di allenamenti e lo schieri titolare.. andava fatto riprendere!”.

Pioli finisce nel tritacarne delle critiche: “Che errore far giocare Tomori dopo 2 giornate di allenamento + covid” e infine: “Io andrei da Pioli e gli direi: visto che hai voluto rischiare Tomori, appena tornato dal Covid, adesso andiamo a comprare Bremer o Botman ma il cartellino lo paghi tu. Le ha sbagliate tutte”.

SPORTEVAI