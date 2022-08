Calciomercato Monza: si complica Pablo Marì, spunta l'idea Acerbi

07-08-2022 07:00

Non arrivano risposte da Londra, e così il Monza si muove per avere un’alternativa. Il nome nuovo per la difesa brianzola è quello di Francesco Acerbi, che non rientra più nel progetto tecnico della Lazio di Maurizio Sarri (anche a causa delle note frizioni con la tifoseria) e la società del presidente Claudio Lotito ha già dato un ok di massima. Serve però che il giocatore accetti la destinazione Monza, con il difensore che sta riflettendo propio in queste ore.

L’operazione è legata a quella in stand by per Pablo Marì dell’Arsenal, con il centrale ex Udinese ancora in bilico in attesa di una riposta dei Gunners che di fatto non è mai arrivata. Sul centrale classe 1993 filtravano sensazioni positive, ma evidentemente a Londra qualcosa non si sta sbloccando facilmente come si credeva oppure sta il corteggiamento del Verona nei confronti dello spagnolo sta pesando più del previsto. A che in questo caso peserà la volontà del giocatore, il verdetto è rimandato alle prossime ore.

