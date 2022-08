Calciomercato Monza: dopo Petagna si sblocca anche Pablo Marì

10-08-2022 12:20

Dopo il colpo Andrea Petagna, il Monza ne piazza un secondo e ne prepara un terzo dimostrando ancora una volta la voglia di fare benissimo in questa stagione da neopromossa in Serie A. Si attende infatti oggi in città il difensore centrale Pablo Marì, in arrivo dall’Arsenal per rinforzare la difesa. Dopo qualche giorno di tentennamento, complice forse anche la concorrenza di un Verona affamato di giocatori, il club inglese ha dato il via libera all’ex Udinese.

Il terzo colpo invece è atteso per il fine settimana: pare che ieri si sia trovato l’accordo definitivo con la Juventus per il prestito di Nicolò Rovella, il centrocampista classe 2001 che mancava alla rosa di Giovanni Stroppa e che potrebbe anche sbloccare l’uscita di Luca Mazzitelli verso una delle tante pretendenti che militano in Serie B.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE