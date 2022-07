29-07-2022 11:45

Un centrocampista che fa gola a tutti e che potrebbe rivelarsi un possibile crac della prossima stagione. Nicolò Rovella, fresco di ritorno alla Juventus che l’aveva già acquistato nel gennaio 2021, lasciandolo poi in prestito al Genoa fino al termine dell’annata 2021/2022. Rovella si sta facendo notare nel pre campionato con la maglia della Juventus ma per lui potrebbe non esserci il bianconero nell’immediato futuro.

Da tempo si sa dell’interessamento della Salernitana sul centrocampista classe 2001, ma nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Monza di Adriano Galliani, a cui farebbe comodo il regista della Nazionale Under 21. Le due società stanno pensando a soluzioni diverse: la Salernitana sta provando a convincere la Juve alla cessione a titolo definitivo, mentre il Monza preferisce un prestito. Va però capito se Allegri voglia davvero privarsi di Rovella, visto e considerato che l’infortunio di Pogba pare lungo e un centrocampista di qualità in più farebbe al caso dei bianconeri. Trattativa ancora in divenire, ma sarà duello sul mercato.

