Calciomercato Monza, virata su Camara e Pablo Marì

31-07-2022 10:37

Pare essersi interrotta la piccola fase di stallo del Monza, che dopo il botto Caprari si era un po’ fermato sul mercato. Oggi arriva la notizia della trattativa con l’Arsenal per Pablo Marì, difensore centrale classe 1993 visto l’anno scorso brillare in Italia con l’Udinese e tra i probabili partenti del club inglese. Trattativa complicata, ma i brianzoli non mollano.

Parallelamente è partita una volata con il Torino per Mady Camara, centrocampista guineano dell’Olympiacos classe ‘97 che ha collezionato 44 presenze con 2 reti nella passata stagione in Grecia. Pare che il Toro sia in leggero vantaggio, ma anche qui il Monza non si vuole arrendere.

