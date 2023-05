Calciomercato Napoli, occhi puntati su Koopmeiners

Il centrocampista dell'Atalanta ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025.

14-05-2023 09:52

Dopo aver trovato l’intesa con Spalletti, il Napoli è pronto a provare a migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Chiaramente si proverà a trattenere tutti i big ma attenzione anche ai colpi in entrata.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società partenopea avrebbe messo gli occhi su Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025 ma, davanti ad un’offerta congrua, potrebbe anche cambiare squadra e trasferirsi a Napoli. Classe 1998, il nazionale olandese è al suo secondo anno alla Dea. In questa stagione ha disputato ottime gare, come certificano i sette gol totali.