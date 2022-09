Calciomercato, numeri da brividi. Haaland? Il City l'ha preso (quasi) in 'saldo': ecco tutti i numeri

08-09-2022 18:38

Aurélien Tchouaméni: dal Monaco al Real Madrid per 88 milioni. Poi: Darwin Núnez: dal Benfica al Liverpool per 82 milioni. E ancora: Matthijs De Ligt: dalla Juventus al Bayern Monaco per 73.7 milioni.

Sono i tre più costosi trasferimenti della sessione estiva di calciomercato che, secondo i numeri pubblicati oggi dalla Fifa, è stata da record. I club di tutto il mondo hanno infatti speso circa cinque miliardi di dollari. Rispetto al 2021 c’è stata una crescita del 29,7%. Fra i professionisti, a livello internazionale, ci sono stati 9.717 trasferimenti (+16,2% sullo scorso anno) e nuovo massimo storico. Basti pensare che al quarto posto c’è il passaggio di Casemiro dal Real Madrid al Manchester United per 73.7 milioni, al quinto quello di Aexander Isak dalla Real Sociedad al Newcastle United per 70 milioni e solo al sesto posto quello di Erling Haaland: dal Borussia Dortmund al Manchester City. Per lui i Citizens, visti i numeri globali, hanno sborsato ‘appena’ 66 milioni.

Secondo il rapporto Fifa sono in crescita anche i numeri del calcio femminile: sono infatti stati effettuati 684 trasferimenti (+14,4%) che sono il nuovo massimo. Infine, l’importo delle commissioni per gli agenti è di circa 500 milioni (con un segno più del 30%).