Calciomercato oggi 1 febbraio: ufficiali Vitinha al Genoa e Baldanzi alla Roma, Cagliari scatenato, Lazio beffata

Baldanzi alla Roma, Vitinha al Genoa, Kent alla Lazio salta all'ultimo e molto altro. Ecco le trattative più importanti dell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato

01-02-2024 21:49

Si è chiusa oggi 1 febbraio la sessione invernale di calciomercato della stagione 2023/2024. Tanti i colpi last-minute, oltre agli affari saltati, ufficializzati in giornata, a partire da Tommaso Baldanzi acquistato dalla Roma, che a sua volta ha ceduto Andrea Belotti alla Fiorentina, e da Vitinha al Genoa ma non solo.

Cagliari, colpi Mina e Gaetano

Rinforzi in difesa e a centrocampo per il Cagliari, che nella giornata di oggi ha chiuso per l’arrivo di Yerri Mina e Gianluca Gaetano. Il difensore colombiano classe ’94 lascia quindi la Fiorentina dopo solamente sei mesi e lo fa a titolo definitivo dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’altra stagione in favore della società. I sardi hanno chiuso anche per l’arrivo in prestito di Gaetano, che al termine del campionato farà ritorno al Napoli.

Torino, ufficiale Okereke

Colpo in attacco per il Torino. La società granata ha ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di David Okereke dalla Cremonese. L’attaccante nigeriano classe ’97 torna in Serie A dopo sei mesi nella serie cadetta e indosserà la maglia n°21 nella sua nuova avventura.

Kumbulla in prestito al Sassuolo

La Roma ha ufficializzato la cessione in prestito fino al termine della stagione di Marash Kumbulla al Sassuolo. Il giocatore, che era arrivato in giallorosso dall’Hellas Verona nel 2020, è stato salutato così dalla società capitolina sul suo sito ufficiale: “In bocca al lupo, Marash!”.

Fiorentina saltato Gudmudsson

Dopo Valentin Carboni la Fiorentina deve rinunciare anche ad Albert Gudmundsson. La società viola ha provato fino alla fine ad accaparrarsi il talento islandese, ma non è riuscita ad abbassare le richieste del Genoa, che per il proprio giocatore non è mai scesa sotto i 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. I gigliati si possono comunque consolare con l’ufficialità di Andrea Belotti.

Vitinha ufficiale al Genoa

Il Genoa ha un nuovo attaccante. Ufficiale infatti l’arrivo in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro di Vitinha dal Marsiglia. All’interno della stessa operazione che ha portato il portoghese classe 2000 in Liguria, il Grifone ha riscattato anticipatamente anche Ruslan Malinovskiy sempre di proprietà della società di Ligue 1.

A new number 9 is in Genoa: Vitinha is rossoblù 🪢🔴🔵🪢 pic.twitter.com/Bo6ULSkf2b — Genoa CFC (@GenoaCFC) February 1, 2024

Lazio, salta Kent

Sembrava a un passo dalla chiusura e invece è saltata all’ultimo l’operazione per portare Ryan Kent dal Fenerbahce alla Lazio. A impedire il trasferimento sarebbe un stato un problema tra il procuratore del giocatore e la squadra sorto a causa di alcuni arretrati che la società turca ha nei confronti dell’attaccante inglese.

Roma, ufficiale Baldanzi

Forze fresche per la nuova Roma di Daniele De Rossi: ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Tommaso Baldanzi dall’Empoli. La società giallorossa verserà al club toscano 10 milioni di euro subito, più altri 5 di eventuali bonus. Il classe 2003 ha invece firmato un contratto fino al 30 giungo 2028.