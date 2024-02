Roma, Paredes vuol tornare al Boca di Riquelme e portare con sé Dybala

Il centrocampista della Roma ha rivelato la sua idea per il futuro a ESPN: "Voglio tornare e lo farò prima che scadrà la presidenza di Riquelme"

01-02-2024 15:11

Voglia di Boca, è una passione che molti argentini hanno nel sangue. Dai tifosi ai calciatori la lista è lunga e anche Paredes ne fa parte. Il centrocampista della Roma ha rivelato in un colloquio con ESPN di aver discusso con il presidente Juan Román Riquelme e di aver fissato una scadenza per il suo ritorno in patria. Con i gialloblù si è presentato al mondo del calcio e nei prossimi anni potrebbe ringraziarli rivestendo quella maglia che nella sua famiglia tifano con passione.

Riquelme corteggia Paredes

“Ho quattro anni di dirigenza, prima che terminino devi venire” – queste le parole che Riquelme avrebbe confessato a Paredes per cercare di convincerlo ad accettare la proposta degli Xeneizes. E l’argentino sembra molto propenso a rispettare questo patto: “L’ho sempre detto: voglio tornare quando mi sento ancora bene e dare il meglio alla società. Quindi prima di questi quattro anni lo farò ”, ha detto il giocatore.

Paredes e il rapporto con De Rossi

Ad accomunare Paredes e l’allenatore della Roma, De Rossi, è anche la maglia del Boca Juniors. L’italiano l’ha vestita prima del ritiro e lo ha fatto con passione, come ha raccontato l’argentino: “Era pazzo del tempo trascorso al club. Ho un ottimo rapporto con lui e non smettiamo mai di parlarci. E mi diceva sempre che se avesse allenato la Roma mi avrebbe preso, o se avesse potuto allenare il Boca, mi avrebbe portato lì”. Dal mister ai compagni di squadra, il centrocampista campione del Mondo ha svelato anche un’altra piccola curiosità che riguarda Dybala.

“Voglio portare Dybala al Boca”

La parola chiave del gioco della Roma porta il nome di Dybala. La Joya è la soluzione per i problemi e spesso li risolve con giocate del suo livello. In giallorosso si è fatto subito apprezzare ed è un riferimento per i compagni di squadra. Tanto che Paredes avrebbe in mente per lui un futuro già scritto: “Non so cosa vuole Paulo per la sua carriera, ma cercherò di convincerlo ad andare al Boca…In verità , lo faccio impazzire “.