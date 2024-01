Calciomercato Roma, Baldanzi fa impazzire i social giallorossi: “Imparerà da Dybala”

I tifosi accolgono con entusiasmo l’ingaggio del trequartista prelevato dall’Empoli: per molti è destinato a esplodere sotto la guida dell’argentino

31-01-2024 19:00

Mancano gli ultimi passaggi ufficiali, ma Tommaso Baldanzi è ormai un giocatore della Roma: la notizia ha investito le pagine social dei tifosi giallorossi come uno tsunami, molti i romanisti che si mostrano entusiasti per l’arrivo del trequartista classe 2003 dell’Empoli. Per i tifosi della Roma Baldanzi potrà diventare ancora più forte giocando insieme a Paulo Dybala.

Calciomercato, la Roma e il colpo Baldanzi

Tommaso Baldanzi e la Roma, un matrimonio che si sta celebrando in queste ore e che rappresenterà un prestigioso colpo in extremis per la società giallorossa. Il trequartista classe 2003 dell’Empoli arriverà in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, bonus compresi: un’investimento importante da parte della Roma, che crede fermamente nelle qualità del giocatore.

Roma, Baldanzi a scuola da Dybala

E in Baldanzi credono anche i tifosi della Roma, almeno a giudicare dalle prime reazioni alla chiusura dell’operazione di calciomercato. Sui social network sono tanti i supporter giallorossi a esultare per l’acquisto del trequartista dell’Empoli ed alcuni prevedono per lui una ulteriore crescita in giallorosso, soprattutto grazie alla presenza nell’organico della Roma di un fantasista che può candidarsi al ruolo di tutor di Baldanzi: Paulo Dybala.

Roma, i tifosi sognano con la coppia Baldanzi-Dybala

“Dybala e Baldanzi, Il maestro e l’allievo”, scrive su X AsRoma_27, uno dei tanti tifosi giallorossi ad esultare per l’acquisto dell’empolese. “Abbiamo preso la riserva perfetta di Dybala, non male considerando i tanti infortuni dell’argentino”, aggiunge Goat1nho. “Baldanzi, ultima danza del direttore Pinto: grazie Tiago”, scrive Baloos salutando il dirigente che dopo questo calciomercato dirà addio alla Roma. “La migliore operazione di mercato fatta a gennaio!”, esulta Fabio. “Un capolavoro in termini tecnici ed economici”, concorda Massimo.