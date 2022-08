Calciomercato Palermo: è fatta per Saric, in arrivo altri due colpi

29-08-2022 07:00

Non smette di fare scintille il mercato del Palermo, che si avvicina ad altri tre acquisti prima della chiusura di una sessione di mercato estiva a dir poco movimentata. La notizia del giorno è che sta arrivando il giorno di Dario Saric, centrocampista bosniaco tuttofare dell’Ascoli nato nel 1997 che nelle prossime ore potrebbe arrivare in città per le visite mediche. I rosanero però si muovono anche per un attaccante, con due profili che piacciono in modo particolare.

Il primo è Federico Melchiorri, esperto attaccante classe ’87 che può essere un perfetto vice Brunori. Un profilo che piace però è anche quello di Samuel Mraz, decisamente più giovane (è del 1997) e con poco spazio nello Spezia. Infine resta in piedi la pista che porta a Pepín Machín, centrocampista della Guinea Equatoriale in forza al Monza e tra i grandi protagonisti della promozione in Serie A dei brianzoli. Potrebbe essere lui la ciliegina sulla torta delle ultime ore di mercato.