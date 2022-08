12-08-2022 19:33

Grande fermento in casa Palermo, dove dopo la fase difficile caratterizzata dall’ingresso della nuova proprietà si sta passando ad una serie di trattative molto interessanti e ben avviate. Quella più avanti riguarda senza dubbio Jacopo Segre, centrocampista del Torino classe 1997 che si traferirà a titolo definitivo in Sicilia firmando un contratto triennale. In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli, ed è atteso in tempi brevi l’annuncio ufficiale.

Nel frattempo però il Palermo ha messo gli occhi su altri due elementi in grado di fare la differenza in Serie B: il primo è Federico Barba, centrale del Benevento nato nel 1993 per il quale i campani hanno respinto la prima proposta ma sul quale la trattativa rimane aperta. L’altro obiettivo viene dalla Serie A e si tratta di Leo Stulac, centrocampista centrale di 27 anni dell’Empoli e della Nazionale slovena che rappresenterebbe il fiore all’occhiello della campagna acquisti del Palermo.

