25-07-2022 15:15

Un profilo esperto per rafforzare la mediana in vista del prossimo campionato di Serie B. Il Palermo è a caccia di una mezzala che possa garantire quantità e qualità e gli occhi sono puntati anche sulla massima serie per individuare il profilo giusto che possa convincere la dirigenza siciliana e il tecnico Silvio Baldini.

Jacopo Segre sembra essere il prescelto dal Palermo per il rinforzo a centrocampo. Classe 1997 di proprietà del Torino, Segre arriva dall’ottima stagione al Perugia, dove con 37 presenze e un gol tra campionato e playoff si è dimostrato tra i pilastri della formazione umbra. Sul calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan e del Toro c’è anche il forte interesse del Cagliari, che ha già presentato un’offerta alla società di Urbano Cairo. Nelle ultime ore però il Palermo ha superato la concorrenza sarda e potrebbe beffare i rossoblù assicurandosi le prestazioni di Segre, oggetto dei desideri delle big di Serie B.

