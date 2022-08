Calciomercato Palermo: ufficiale Bettella, ora Di Carmine e Saric

21-08-2022 12:06

Un acquisto ufficiale e due in arrivo per il Palermo, che vuole chiudere alla grande il suo mercato dopo una partenza tra le difficoltà. L’arrivo ufficiale è quello di Davide Bettella, difensore del Monza e Nazionale Under 21 che si trasferisce in Sicilia in prestito con diritto di riscatto. I rosanero però vogliono chiudere con un rinforzo anche per gli altri due reparti, e trattano due obiettivi.

Uno è noto da tempo e si tratta del centrocampista Dario Saric, che l’Ascoli potrebbe anche cedere in Serie A alle due pretendenti Cremonese e Sampdoria, l’altro invece arriva dalla massima serie e si tratta di Samuel Di Carmine della Cremonese. Sull’ex attaccante del Crotone c’è anche da registrare la concorrenza del Perugia. Si raffredda invece la pista che porta a Paolo Bartolomei, che la Cremonese non vuole cedere almeno per ora.

