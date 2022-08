29-08-2022 12:35

Un Pisa a caccia di riscatto, in campionato e sul mercato. I nerazzurri di Rolando Maran sono a caccia di rinforzi per rialzare la testa e avvicinarsi ai piani alti della classifica dopo il complicato inizio di stagione: l’ultimo nome accostato ai toscani è un difensore giovane che ha già nel proprio curriculum una discreta esperienza in Serie A.

Riccardo Calafiori è il nome scelto dalla dirigenza del Pisa per rinforzare la corsia sinistra. Classe 2002, il terzino fatica a trovare spazio nella Roma di Mourinho e potrebbe lasciare la capitale come è successo a gennaio del 2022 quando è approdato in prestito al Genoa. In Serie B potrebbe rappresentare un rinforzo di spessore e infatti non solo il Pisa si è fatto avanti: su Calafiori c’è anche il Frosinone, che segue il calciatore da più giorni rispetto ai nerazzurri. Le destinazioni stuzzicano il prodotto del settore giovanile giallorosso: il duello sul mercato è aperto.

