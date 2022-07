Calciomercato Reggina, il regalo per Inzaghi si chiama Palacio

22-07-2022 07:55

In Serie B è ancora il momento della Reggina, sempre attiva e ricca di idee con il direttore sportivo Massimo Taibi che ha individuato un nuovo giocatore da regalare a Pippo Inzaghi: si tratta di Rodrigo “Trenza” Palacio, ex Genoa, Inter, Bologna e Brescia ormai quarantenne (è del 1982), ma che potrebbe essere un ottimo jolly da usare a gara in corso alla luce dei 99 gol segnati in Italia tra Serie A e Serie B.

Su Palacio c’è anche il Lecco, che vuole puntare su di lui per avere un elemento in grado di fare la differenza in Serie C. Sempre in entrata, la società sta insistendo per l’esterno Luigi Canotto del Frosinone: 35 presenze e 6 gol l’anno scorso per il classe ’94, un elemento che senza dubbio alzerebbe la qualità della rosa.

