Calciomercato Reggina: vicina la firma di Inzaghi, caccia al portiere

12-07-2022

La Reggina potrebbe aver finalmente finito la sua caccia al nuovo allenatore, e lo sta per fare con il botto: nelle ultime ore infatti c’è stato un incontro che potrebbe essere stato quello risolutivo con Filippo Inzaghi, che a breve dovrebbe essere annunciato come nuovo allenatore dei calabresi. L’allenatore piacentino, esonerato lo scorso febbraio dal Brescia, tornerebbe così nella serie cadetta dopo aver rifiutato l’offerta dell’Ascoli al termine di una lunga trattativa e sarebbe pronto per guidare la squadra il 5 agosto nei 32esimi di Coppa Italia in casa della Sampdoria.

Intanto la Reggina si muove anche sul mercato, cercando intensamente un portiere: i nomi che circolano sono quelli di Martin Turk, giovane del Parma, Marius Adamonis della Lazio e la vecchia conoscenza Mirko Pagliacelli, 29 anni, attualmente all’Universitatea di Craiova.

