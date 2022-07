Calciomercato Salernitana, botto è vicino: in arrivo Dia del Villareal

14-07-2022 07:00

Sono girati molti nomi nel movimentato mercato della Salernitana in questo caldo mese di luglio, ma il vero colpo deve ancora arrivare e adesso ha un nome: si tratta di Boulaye Dia, centravanti senegalese del Villareal e della sua Nazionale. Un giocatore con esperienza in Champions League oltre che nella Liga, quindi un acquisto che sarebbe di altissimo profilo per un contesto come la lotta salvezza.

Nato nel 1996, Dia ha segnato 29 reti in Europa, 24 con il Reims e 5 con il Villareal, ed è campione in carica per quanto riguarda la Coppa d’Africa con il suo Senegal. La Salernitana sta trattando con la società spagnola il cartellino (accordo vicino con prestito e obbligo di riscatto a 11 milioni), mentre l’accordo con il giocatore pare esserci anche se Dia avrebbe chiesto 24/48 ore di riflessione.

