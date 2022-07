Calciomercato Salernitana: caccia al doppio colpo Djuricic-Piatek

20-07-2022 16:57

Sempre molto acceso il calciomercato della Salernitana, che in queste settimane ha già trattato diversi attaccanti ma senza trovare ancora l’uomo giusto. Dopo le complicazioni nella trattativa per Dia del Villareal, la dirigenza granata ha virato su Krysztof Piatek: un giocatore che conosce bene la Serie A, e che vorrebbe tornare in Italia dopo i sei mesi alla Fiorentina conclusi con il rientro Hertha Berlino che ne detiene il cartellino.

Nel frattempo prosegue il corteggiamento per l’ex Sassuolo Filip Djuricic, che sarebbe perfetto per giocare a sostegno di una prima punta e che il tecnico Davide Nicola ha confermato essere un giocatore di suo gradimento. Il serbo tra l’altro è attualmente svincolato, dopo le 96 presenze e 14 reti con la maglia del Sassuolo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE