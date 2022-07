Calciomercato Salernitana: il nuovo centravanti sarà Botheim

06-07-2022 07:00

Sono ore particolarmente bollenti a Salerno, non solo per quanto riguarda il caldo di questi giorni ma soprattutto per le visite mediche dei primi due acquisti del calciomercato 2022 del club granata. Il primo era già ufficiale, cioè il centrale Lovato che lascia l’Atalanta (che era proprietaria del cartellino, ma il difensore era in prestito al Cagliari) , il secondo era un nome che circolava già da qualche tempo ma che ora è arrivato in città: si tratta di Eirk Botheim.

Centravanti classe 2000, l’anno scorso si era fatto notare soprattutto per i tre gol segnati alla Roma in Conference League, ma la società proprietaria del giocatore erano i russi del Krasnodar con cui c’è stata una risoluzione contrattuale piuttosto burrascosa. Ma non è tutto, perché la Salernitana è scatenata: nelle prossime ore infatti è attesa una accelerata per Diego Valencia, punta cilena classe 2000 dell’Universidad Catolica