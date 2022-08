Calciomercato, Salernitana: colpo Dia dal Villareal. Le ultime

17-08-2022 08:11

La Salernitana sarebbe a un passo da Boulaye Dia del Villareal. La notizia viene rilanciata, in queste ore, dal sito calciomercato.com.

A quanto si apprende, il club campano avrebbe raggiunto l’accordo per il prestito oneroso di un milione di euro e il diritto di riscatto fissato a 12. Non solo. Ci sarebbe anche l’accordo con il 25enne attaccante francese “che – specifica calciomercato.com – nei prossimi giorni potrebbe sbarcare in Italia per le visite mediche e la firma del contratto”.

Dia si è fatto conoscere e apprezzare con la maglia dello Stade Reims con la quale ha giocato fra il 2018 e il 2021, segnando 24 reti in 78 partite. Nell’estate dell’anno scorso, poi, il passaggio al ‘Sottomarino Giallo’ dove, però, non ha brillato: 25 presenze e cinque gol.

Per i granata si tratterebbe, dunque, di un nuovo colpo di mercato dopo quelli, per esempio, di Giulio Maggiore dallo Spezia o di Antonio Candreva.

