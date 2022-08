Calciomercato Salernitana: dopo Daniliuc, tre nomi per l'ultimo colpo

30-08-2022 07:00

Ancora novità in casa Salernitana, che non si vuole fermare all’ufficialità di David Daniliuc dal Nizza provando ancora l’ultimo colpo per l’attacco sul quale ci sono dei colpi di scena. La prima notizia è che i campani si sono tirati fuori dalla corsa a Simone Verdi del Torino, tenendo aperte tre piste principali e un’alternativa: la prima scelta è ovviamente Michy Batshuayi, punta del Chelsea dai costi molto alti, mentre nelle ultime ore si è fatto strada un nome nuovo come Maxi Gomez del Valencia. L’uruguaiano classe 1996 potrebbe arrivare in prestito come Batshuayi, ma con costi meno onerosi per l’operazione.

Infine rimangono due alternative: la prima è l’ucraino Artem Dovbyk del Dnipro, più defilato invece il greco Vangelis Pavlidis dell’AZ Alkmaar. Infine un movimento in uscita: l’esterno destro tunisino classe 1995 Wajdi Kechrida saluta Salerno e la Serie A per passare ai greci dell’Atromitos.

