Calciomercato Salernitana: è fatta per Maggiore, nel mirino Bandinelli

13-08-2022 07:00

La raffica di colpi della Salernitana non si ferma, e si tratta ancora di un acquisto a centrocampo. Un reparto che completa la sua rivoluzione con l’arrivo di Giulio Maggiore, ex capitano dello Spezia classe 1998 che arriva a Salerno per circa 4 milioni di euro. Prima di Maggiore i granata hanno già preso per la mediana Antonio Candreva e Tonny Vilhena, cambiando di fatto tutto il reparto rispetto alla scorsa stagione fatta eccezione per Lassana Coulibaly.

Ma non finisce qui: la Salernitana infatti ha avviato un’altra operazione a centrocampo per Filippo Bandinelli, classe 1995 che vanta 82 presenze e 3 reti con l’Empoli sul quale c’è da capire la strategia dei toscani visto che in queste ore c’è in uscita anche Leo Stulac verso il Palermo. Nelle ultime ore la Salernitana aveva anche comunicato l’ufficialità di Dylan Bronn, difensore del ’95 arrivato dal Metz.

