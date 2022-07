Calciomercato Salernitana, occhi puntati su Junior Sambia

11-07-2022 21:48

Sempre in movimento la Salernitana del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis, senza dubbio una delle più scatenate dell’intera Serie A. L’ultima mossa riguarda il centrocampo, dove si è guardato in Ligue 1 per trovare un profilo adatto e cioè Salomon “Junior” Sambia del Montpellier.

Al giocatore, classe 1996 con 75 presenze e due reti nella sua esperienza al Montpellier, è stato offerto un contratto triennale e si attende la risposta nelle prossime ore. Su Sambia però la concorrenza non è da sottovalutare, visto che si sono mossi anche Strasburgo, Olympiakos e Verona.