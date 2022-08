Calciomercato Salernitana: Veseli al Benevento, si lavora su 4 punte

28-08-2022 13:05

Ancora incertezza sul nome dell’attaccante che la Salernitana si vuole regalare in extremis, sempre che i granata riescano a portarne a casa uno. Ma proprio per la difficoltà delle trattative, in particolare quelle per Michy Batshuayi del Chelsea e per Krzysztof Piatek dell’Hertha Berlino, ha spinto i granata ad allargare la rosa di obiettivi: si aggiungono alla lista Artem Dovbyk, ucraino del Dnipro nato nel 1997, e Vangelis Pavlidis, classe 1998 dell’Az Alkmaar e nazionale greco.

In attesa di sbloccare la trattativa giusta, la Salernitana sfoltisce le sue affollate fasce laterali con una cessione a titolo definitivo: Frederic Veseli, svizzero naturalizzato albanese classe 1992 che scende in Serie B per rinforzare l’ambizioso Benevento. Sempre i campani sono anche su Nwankwo Simy, centravanti da tempo sulla lista dei partenti ma ad oggi ancora in granata.

