Calciomercato Sampdoria: Colley verso il Toro, vicini Grassi e Linetty

23-07-2022 16:22

Ore tese in casa Sampdoria, dove continuano le voci ma non sta arrivando nessun rinforzo per un preoccupato Marco Giampaolo. L’ultima novità è l’interesse del Torino per Omar Colley, centrale cambiano che andrebbe a sostituire Bremer nelle file granata. La Samp potrebbe accettare, ma vorrebbe mettere le mani su Karol Linetty, pallino di Giampaolo, e pare aver inserito nella trattativa anche uno tra Valerio Verre e Fabio Depaoli entrambi in uscita.

Intanto accelera la trattativa per Alberto Grassi, centrocampista classe 1995 del Parma su cui c’era anche la Salernitana ma dopo l’operazione Bonazzoli (4,5 milioni) i campani pare abbiamo mollato lasciando così campo libero ai blucerchiati che potrebbero chiudere nelle prossime ore.

