Calciomercato Sampdoria: Rugani è vicino, più lontani Winks e Hojlund

06-08-2022 19:05

Ore decisive per il passaggio di Daniele Rugani dalla Juventus alla Sampdoria, alla caccia da tempo di un difensore centrale. Nelle ultime ore c’è stato un incontro con la dirigenza della Juventus, dove si è raggiunto un accordo sulla partecipazione dei bianconeri al pagamento dell’ingaggio. Ora dipenderà dalla volontà del giocatore: se accetterà il passaggio in blucerchiato, l’affare dovrebbe chiudersi in tempi brevi.

Più difficile invece veder arrivare alla Samp due “sogni” dal mercato estero: il giovane attaccante del 2003 Rasmus Hojlund dello Sturm Graz (nato nel 2004), sul quale è piombato il Club Brugge forte della liquidità portata dal passaggio di Charles De Ketelaere al Milan, e il centrocampista classe 1996 Harry Winks del Tottenham, per il quale è in vantaggio il Leeds grazie ad un’offerta vicina ai 10 milioni di euro.

