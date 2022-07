Calciomercato Sassuolo, ecco la bomba: Scamacca è in mano al PSG

04-07-2022 19:37

Ormai ci siamo, manca ancora solo l’annuncio ufficiale: Gianluca Scamacca è vicinissimo a diventare un giocatore del Paris Saint Germain, con ampie conferme in arrivo anche dalla stampa francese. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 50 milioni di euro, la cifra che i neroverdi volevano incassare per far partire uno dei principali talenti del calcio italiano.

Scamacca potrebbe così prendere di fatto il posto di Icardi, dato sulla lista dei partenti, nel nutrito e favoloso attacco dei parigini. Con le maglie di Genoa prima e Sassuolo poi, il giovane attaccante scuola Roma con trascorsi in Olanda ha collezionato ben 24 gol in 62 presenze in Serie A, richiamando così le attenzioni di una società dalle enormi capacità economiche come il PSG che ne vuole fare il centravanti del futuro.

