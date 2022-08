Calciomercato Sassuolo: Laurienté è vicinissimo, beffato il Torino

06-08-2022 19:52

Giorni di fuoco per il calciomercato del Sassuolo, in bilico sulla cessione di Giacomo Raspadori al Napoli e sul possibile arrivo, come sostituto di Raspadori o al di là dell’esito dell’operazione in uscita, di Andrea Pinamonti dall’Inter. Mentre si continua a lavorare su entrambi i fronti (per Raspadori era in programma un incontro ieri), ci sono anche altre piste aperte sul mercato in entrata.

Una di queste è un colpo di scena: i neroverdi avrebbero presentato un’offerta sostanziosa al Lorient per Armand Laurienté, esterno d’attacco classe 1998 che da tempo era nel mirino del Torino. Il club granata, forte dell’intesa con il giocatore, non aveva però quella con il club che invece il Sassuolo potrebbe aver trovato con un inserimento a sorpresa.

