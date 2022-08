Calciomercato Sassuolo: il piano B è Pinamonti, idee Felix e Sansone

02-08-2022 07:00

Sonda il mercato il Sassuolo, perché c’è stato l’affondo del Napoli e della Juventus su Raspadori, ma anche per dare maggiore profondità alla rosa del tecnico Alessio Dionisi alla luce della frattura al piede dello sfortunato Hamed Junior Traorè. In caso di partenza del gioiellino Raspadori, la società dovrebbe virare improvvisamente su Andrea Pinamonti mettendo sul piatto la cifra richiesta dall’Inter senza chiedere troppi sconti.

Nel frattempo però i neroverdi hanno sondato il terreno per Felix Ohene Afena-Gyan, punta classe 2003 della Roma, e per Nicola Sansone, esperto attaccante di 31 anni del Bologna già stato a Sassuolo dal 2014 al 2016 e quindi più facile da inserire in corsa nella rosa come esterno d’attacco.