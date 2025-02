Calciomercato Serie B: Palermo scatenato, molto attive Sampdoria, Sassuolo e Spezia. I colpi più importanti

In archivio la sessione invernale che ha ridisegnato gli organici delle squadre che in Cadetteria si contenderanno la promozione in Serie A e la permanenza in categoria: il punto.

Già il sipario sul mercato di riparazione che, in Serie B, ha riservato operazioni tutt’altro che marginali. Un turbinio di movimenti in entrata e in uscita per cercare di aumentare il grado di competitività delle rose e trovare una sistemazione adeguata ai calciatori in esubero. Da oggi si pensa solo al campo, ma fino alla mezzanotte di ieri, 3 febbraio, i fuochi d’artificio in grado di far sognare i tifosi di certo non sono mancati.

Pohjanpalo e Lapadula, largo ai bomber di Palermo e Spezia

Il Palermo non si è fatto prendere dallo shopping compulsivo. Alla quantità ha preferito la qualità piazzando tre colpi dalla Serie A: Pohjanpalo dal Venezia per l’attacco; Audero dal Como per la porta; Magnani dal Verona per la difesa. La Sampdoria ha puntellato il pacchetto arretrato con Curto e Altare; ha scommesso su Niang e puntato su due certezze per la categoria: Beruatto e Sibilli. Abiuso avrà tempo di dimostrare il suo valore.

Non aveva bisogno di rivoluzioni la capolista Sassuolo, che si è portata a casa Mazzitelli, Verdi e Bonifazi miscelando sapientemente, come Carnevali sa fare, garanzie e investimenti. E lo Spezia? Con Pohjanpalo, Lapadula può essere considerato il colpo più importante della sessione. Il ritorno di Chichizola sta già dando i suoi frutti. E il Pisa? Solbakken e Meister sono tutti da scoprire. Castellini è una garanzia. Sernicola sposta gli equilibri, o almeno se lo augura Pippo Inzaghi.

Gli innesti mirati di Bari, Carrarese e Catanzaro

Il Bari ha calato il tris con Pereiro, Maggiore e Bonfanti riuscendo a trattenere Dorval: De Laurentiis Jr, Luigi, ha detto di no a De Laurentiis Sr, Aurelio, che avrebbe voluto portarlo a Napoli. Il Brescia non è riuscito a portare a casa più di D’Andrea. La Carrarese si è assicurata Milanese, Manzari e Torregrossa. Melegoni è tanta roba per la categoria, Fontanarosa è funzionale alla difesa di Calabro. Nel Catanzaro si sta rivelando vincente aver puntato su un giocatore dal valore finora non del tutto espresso, come Quagliata. Saric, Lagumina e Russo sono state le principali di un Cesena da rivedere.

Diaw colpo Cittadella, Cremonese e Frosinone: un restyling da scoprire

Il Cittadella ha riabbracciato Diaw e spera nel rilancio di Okwonkwo. Il Cosenza ha provato a mixare talento ed esperienza con Artistico e Garritano. La Cremonese s’è presa Valoti, Gelli e Azzi, ma ha perso Quagliata e Sernicola. Gytkjaer è però sfumato. Di Chiara, Koutsoupias, Kone e Bohinen sono stati i principali innesti del Frosinone. La Juve Stabia è riuscita a non perdere Adorante e ha rinforzato l’attacco con Dubivskas.

Salernitana e Sudtirol, puntelli per la salvezza

Giordano e Paoletti rinforzano il Mantova. Il Modena ha preso Vulikic in cambio di Abiuso. La Reggina ha preso Sosa. Bene la Salernitana di Valentini che si è assicurata le prestazioni di Christensen, Raimondo e Cerri senza dimenticare Caligara, Lochoshvili, Girelli e Corazza. Non meno bene il Sudtirol: Vergani e Gori sono giovani di prospettiva, Pyyhtia ha avuto un impatto pazzesco, Barreca è esperienza al servizio della causa come Veseli, Adamonis e Belardinelli.