Calciomercato Serie B: Sassuolo tenta il colpo Basic, Lapadula allo Spezia, Samp arriva la punta

Proseguono senza sosta le trattative anche nel campionato cadetto: i neroverdi di Grosso sognano in grande, i blucerchiati sperano nel colpo finale

Il conto alla rovescia per la fine del calciomercato è iniziato. Non solo in Serie A, i dirigenti sono attivi e con il telefono in mano per chiudere la trattative. Anche nel campionato cadetto le trattative sono all’ordine del giorno. Tante squadre sono in lotta per differenti obiettivi e anche un punto potrebbe fare la differenza alla fine dell’anno: che sia promozione, playoff o salvezza. E nelle ultime ore soprattutto le squadre di vertice hanno dato un segnale al campionato.

Lapadula va allo Spezia

Mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata, Lapadula è un nuovo giocatore dello Spezia. L’attaccante ha trovato poco spazio sotto la guida di Davide Nicola, collezionando 12 presenze in campionato senza mettere a referto gol e assist. La punta ha sposato il progetto bianconero con un contratto di 18 mesi e la maglia numero 10. Una scossa da parte dei liguri che sono ancora in lotta per la promozione diretta in Serie A, anche se dista ben sette punti.

Sassuolo scatenato per conquistare la B

Il Sassuolo sta giocando per ora un campionato a parte insieme al Pisa e la società vuole regalare a Grosso qualche ultimo colpo nelle ultime ore di calciomercato. L’interesse su Palumbo del Modena è vivo: per ora in stagione ha collezionato 22 presenze con 6 gol e 8 assist, risultando uno dei centrocampisti più decisivi della Serie B. Ma le ambizioni del club sono tante e l’ultimo nome in lista è quello di Basic della Lazio, che in biancoceleste ormai è fuori dai radar.

Sampdoria, ecco Sibilli e una nuova punta

La Sampdoria ha ufficializzato il prestito di Sibilli dal Bari per rinforzare la trequarti e dare più qualità alla squadra e cercare di risalire la classifica. Terminata anche la telenovela per la punta, dopo le numerose trattative saltate: i blucerchiati andranno su Abiuso del Modena, che non è stato convocato per il match contro il Mantova. Un altro indizio che lo porta verso Genova.