Palermo-Pisa, moviola: mancano un rosso e un rigore, le proteste rosanero

La prova dell’arbitro Bonacina alla Favorita nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto bergamasco ha ammonito quattro giocatori

Kevin Bonacina, 30 anni, la scelta per Palermo-Pisa, ha di recente debuttato in serie A in Empoli-Torino. Il fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1 nel 2023 ma il suo arbitraggio ha fatto letteralmente imbufalire i tifosi rossoneri ed è approdato perfino in Parlamento con un’interrogazione. Tra gli episodi più discussi il gol annullato a Ogunseye e il rigore non concesso a Frigerio. In questa stagione aveva arbitrato già in coppa Italia Milan-Sassuolo. Vediamo come se l’è cavata ieri sera nell’anticipo di B.

I precedenti di Bonacina con Palermo e Pisa

Bonacina aveva già incrociato il Palermo in quattro occasioni in questa e nella precedente stagione, con un bilancio decisamente positivo per i rosanero. L’ultimo precedente risaliva alla stagione 2024/2025, quando il Palermo ha battuto il Modena con un secco 2-0. La stagione passata, invece, ha visto tre incontri: una vittoria per 3-0 contro la Feralpisalò, un trionfo per 4-2 sempre contro il Modena, e una sconfitta per 2-3 contro la Ternana. Il fischietto bergamasco aveva già incrociato i nerazzurri in tre occasioni.

Il bilancio sorride al Pisa, che con lui ha raccolto una vittoria e due pareggi. L’ultimo precedente è particolarmente significativo: il 3-2 con cui la squadra di Inzaghi ha espugnato Salerno lo scorso settembre, in un match combattuto e deciso nei minuti finali. Nella stagione precedente, il direttore di gara lombardo aveva arbitrato i pareggi esterni contro Ternana (1-1) e Cosenza (1-1), entrambi in partite molto equilibrate.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Cipriani con Di Francesco IV uomo, Nasca al Var e Muto all’AVAR, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Caracciolo (Pi), Brunori (Pa), Meister (Pi), Tourè (Pi). Recupero 1′ pt e 5′ st

Palermo-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ Diakite atterra da dietro Angori che perde lo scarpino e ritarda la ripresa del gioco beccandosi i primi fischi del pubblico di casa. All’11’ per un mani in area di Ranocchia l’arbitro concede un rigore al Pisa che Desplanches realizza. Al 23′ il primo giallo è per Caracciolo che stende da dietro Angori lanciato verso la porta. Al 37′ proteste del Palermo per un presunto fallo di mano in area di rigore di Angori. Per l’arbitro è tutto regolare e si può pertanto proseguire.

Al 52′ proteste vibranti in casa Palermo per un presunto fallo da ultimo uomo di Canestrelli ai danni di Le Douaron. Ma l’arbitro Bonacina non ha ravvisato alcuna irregolarità. Al 60′ oteste vibranti in casa Palermo per un presunto fallo da ultimo uomo di Canestrelli ai danni di Le Douaron. Ma l’arbitro non ha ravvisato alcuna irregolarità. Al 60′ Segre per Brunori che si presenta davanti al portiere e con il destro non lascia scampo a Semper. Dopo due lunghi minuti di check al Var il gol viene convalidato.

Al 61′ ammonito Brunori per proteste, al 65′ giallo a Meister per un pestone su Danesi, al 72′ ammonito Toure per fallo tattico per evitare una ripartenza. All’82’ Le Douaron finisce giù in area a contatto con Caracciolo. Timide proteste per l’attaccante francese con l’arbitro che lo invita a rialzarsi. Dopo 6′ di recupero Palermo-Pisa finisce 1-2.