Serie B, Palermo-Pisa apre la 24esima giornata: i big match e dove vederli

Il 24° turno del campionato di Serie B si apre stasera con Palermo-Pisa. Domani in campo Sassuolo e Spezia, scontro salvezza tra Samp e Cosenza. Domenica esordisce Maran al Brescia

La 24^ giornata del campionato di Serie B si apre questa sera (ore 20.30) con l’anticipo Palermo-Pisa. Gli ospiti proveranno a scavalcare in vetta il Sassuolo, avanti di 2 punti e impegnati domani contro la Juve Stabia. Lo Spezia, 3^ forza del campionato, è atteso al Tombolato dal Cittadella. Anomalo scontro salvezza a Marassi tra Sampdoria e Cosenza. Domenica il programma si chiude con le ultime 4 gare, tra cui spicca Salernitana-Cremonese.

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Serie B 2024-25, compresi playoff e playout, saranno tramesse in diretta in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire le gare attivando l’app su una smart TV, accedere dalla sezione dedicata su SkyQ o collegare dispositivi come PlayStation, Xbox o TIMVISION Box.

Sarà possibile seguire i match anche i streaming con il servizio attivo sul sito web di DAZN e sulla app disponibile gratuitamente su smartphone e tablet tramite App Store o Google Play. Una volta sottoscritto l’abbonamento ed effettuato il login sarà sufficiente selezionare la partita per godersi il match. Non è possibile accedere allo streaming di DAZN tramite Sky Go o l’app Sky.

Serie B, 24^ giornata, l’anticipo Palermo-Pisa

Palermo-Pisa è l’anticipo della 24^ giornata del campionato di Serie B. Dopo il ko a Reggio Emilia, il Palermo non può sbagliare ancora, in bilico tra una qualificazione playoff tutta da conquistare e un pericoloso flop da scongiurare (già 9 sconfitte al passivo). Di fronte si ritroverà una delle squadre più forti e più in forma del momento (13 punti nelle ultime 5 giornate): il Pisa di Pippo Inzaghi, secondo in classifica e in odore di sorpasso in vetta sul Sassuolo (2 punti separano le due squadre).

Serie B, 24^ giornata, i big match di domani

Domani scenderanno in campo Sassuolo e Spezia, rispettivamente 1^ e 3^ in classifica. Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta subita sul campo dello Spezia, attende la visita dell’insidiosa Juve Stabia, che ha ormai svestito i panni della neo-promossa e si candida a tutti gli effetti per un ruolo da outsider da qui a fine stagione: i campani sono quinti, hanno battuto 2-1 la Carrarese nell’ultimo turno, e vedono da vicino il 4° posto occupato dalla Cremonese, distante 4 lunghezze.

Per lo Spezia, invece, c’è la trasferta al Tombolato, contro un Cittadella rigenerato dalla cura Dal Canto, tiratosi fuori dalle sabbie mobili della zona playout. Forte del successo sul Sassuolo, la squadra di D’Angelo proverà a rosicchiare qualche altro punticino in vetta, mentre il Cittadella vuole dare seguito al blitz di Cosenza.

Proprio i calabresi, piombati sul fondo della classifica, vanno a far visita alla Sampdoria, a secco di vittorie dal 27 ottobre: da allora ha racimolato appena 8 punti nelle ultime 11 giornate scivolando al quintultimo posto e in piena bagarre salvezza. Una partita da non fallire per entrambi gli allenatori, Leonardo Semplici e Massimiliano Alvini, entrambi a forte rischio esonero (per i blucerchiati sarebbe il 4° cambio in panchina in stagione).

Serie B, 24^ giornata, domenica c’è Salernitana-Cremonese

Domenica fari puntati soprattutto su Salernitana-Cremonese, che avrebbe dovuto essere una sfida ad alta quota e che invece si è trasformato in un insolito testa-coda. I grigiorossi hanno ritrovato una continuità nei risultati dopo il ritorno di Giovanni Stroppa: 3 vittorie nelle ultime 5 giornate, imbattuta dall’8 dicembre. I campani, dopo lo scatto d’orgoglio contro la Reggiana (2-1 al 100’ firmato da Cerri su rigore), sono incappati in un’altra sconfitta, in casa di un Pisa ridotto in 10. Terzultimo posto per la squadra di Breda, chiamata al riscatto.

Attesa a Brescia per il ritorno in panchina di Rolando Maran, richiamato al capezzale di una squadra in affanno e reduce dall’esonero di Pierpaolo Bisoli. Per le rondinelle una difficile trasferta da affrontare, sul campo della Carrarese.

Serie B, 24^ giornata: gli orari

