Serie B: Cesena di cuore, in inferiorità numerica pareggia con il Bari. Cosenza ancora ko e c'è invasione di campo

A Cosenza invasione di campo nel finale. Il Sudtirol stende il Frosinone, che esce tra le proteste dei tifosi. Successo anche per la Juve Stabia

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Dopo l’anticipo tra Spezia e Sassuolo, con la vittoria dei bianconeri grazie alla doppietta di Vignali, prosegue la 23esima giornata di Serie B. Il Cesena, nonostante l’inferiorità numerica, riesce a riacciuffare il Bari, strappando un punto fondamentale in una partita che si era messa male. Cosenza ancora sconfitto, questa volta dal Cittadella, con il match deciso da un’autorete di Dalle Mura. Il Sudtirol rifila un tris esterno al Frosinone, mentre la Juve Stabia si impone sulla Carrarese.

La Gumina risponde a Favilli: 1-1 tra Cesena e Bari

Prova di cuore e carattere del Cesena, che in inferiorità numerica riesce a strappare un pareggio contro il Bari, chiudendo la gara sull’1-1. Primo tempo pirotecnico al Dino Manuzzi: il Bari passa in vantaggio con Favilli, poi arriva l’espulsione di Calò per una gomitata su Benali. Nella ripresa, non si registrano azioni degne di nota fino al 40′, quando si verifica una situazione confusa: il Cesena segna, ma prima l’arbitro Giua assegna un calcio di rigore. I giocatori si raggruppano intorno all’arbitro per protestare. Alla fine, dal dischetto, La Gumina realizza il gol del pareggio, il suo primo in bianconero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosenza ancora ko, vince il Cittadella

Il Cosenza resta ancora a secco di vittorie. Dopo nove partite, con 4 pareggi e 5 sconfitte, arriva anche la sconfitta contro il Cittadella. La partita si sblocca grazie a un episodio sfortunato: l’autorete di Dalle Mura su una punizione battuta da Masciangelo. I padroni di casa reagiscono con Kouan, ma senza riuscire a concretizzare. Nel finale, un possibile rigore per il Cosenza viene escluso dopo un controllo al VAR per un tocco di braccio di Carissone in area. In pieno recupero, invasione di campo con l’invasore prontamente allontanato. Alla fine, il Cittadella vince di misura.

Il Sudtirol stende il Frosinone

Il Frosinone viene messo ko dal Sudtirol. Gli ospiti partono forte, schiacciando il Frosinone con una doppietta di Merkaj. Nella ripresa, gli ospiti continuano a spingere e si avvicina al tris con Casiraghi, ma il suo tiro viene respinto da Cerofolini. Il Frosinone avrebbe potuto riaprire la gara con un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Tremolada per un fallo di Davì su Partipilo, ma la decisione viene revocata dopo il controllo al VAR. La partita viene poi definitivamente chiusa da Casiraghi, che segna su rigore. Il Sudtirol vince 3-0, mentre il Frosinone lascia il campo sotto la contestazione dei propri tifosi.

Torna a vincere la Juve Stabia: Carrarese ko

Dopo quattro giornate senza vittorie, la Juve Stabia torna al successo, mandando ko la Carrarese. I campani indirizzano subito la partita con una doppietta di Piscopo nel primo tempo. Nella ripresa, la Carrarese si accende al solo al 45′ accorcia le distanze con Schiavi, ma non c’è più tempo per rimediare. La Juve Stabia strappa tre punti fondamentali, tornando alla vittoria dopo un lungo digiuno.