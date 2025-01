Calciomercato serie B: Palermo, all-in su Pohjanpalo, Sernicola al Pisa, Samp scatenata

Pohjanpalo, il Venezia non cede: "ballano" 2 milioni tra domanda e offerta. Il Pisa prende Sernicola, la Samp annuncia Oudin e Curto e punta Altare

La finestra invernale di calciomercato viaggia verso l’ultima settimana di operazioni. Tra le società di Serie B più attive, il Palermo – in pressing costante su Joel Pohjanpalo -, la Sampdoria, che ha piazzato un doppio colpo (Oudin e Curto) e aspetta Altare dal Venezia, e il Pisa, che sfumato Candela ha preso Sernicola dalla Cremonese. Di seguito gli affari e le trattative più importanti di oggi, venerdì 24 gennaio.

Palermo, tutto su Pohjanpalo. Il Venezia resiste

E’ Joel Pohjanpalo l’uomo copertina degli ultimi giorni di mercato e di quelli a venire. L’attaccante finlandese è a metà strada tra il Venezia, che non intende scendere sotto i 6 milioni della clausola rescissoria, e il Palermo, arrivato fino a 4 milioni di offerta per il cartellino, più 2 milioni di ingaggio al calciatore.

La distanza è ancora ampia (almeno per un club di Serie B) e la trattativa rischia di arenarsi da un momento all’altro, per la felicità dei tifosi lagunari, che hanno già abbondantemente fatto sentire il loro disappunto sui social e con alcuni striscioni affissi presso la sede sociale del club, contro la proprietà americana.

Per la difesa i rosanero continuano a pressare il Verona per liberare Giangiacomo Magnani, mentre dalla Salernitana potrebbe arrivare l’esperto trequartista Roberto Soriano, nell’affare che porterebbe in Campania il centrocampista Dario Saric.

Pisa: Sernicola. Sampdoria: due colpi più Altare

Il Pisa, dopo lo stop della trattativa con Antonio Candela del Venezia (che potrebbe finire al Palermo in uno scambio con il difensore Salim Diakité), ha ufficializzato l’arrivo del terzino destro Leonardo Sernicola in prestito con opzione di riscatto dalla Cremonese, che intanto ha strappato il difensore Francesco Folino alla concorrenza: contratto sino al 30 giugno 2028 per il classe 2002 prelevato dalla Juve Stabia. I campani, per coprire la falla nel reparto arretrato, pensano a Patryk Peda, in uscita dal Palermo. Piace anche Daniel Tonoli della Pergolettese.

Sampdoria scatenata. In attesa che si sblocchi la trattativa con Giorgio Altare, difensore del Venezia (che prima di cedere deve trovare un sostituto), i blucerchiati hanno prelevato il centrale Marco Curto dal Cesena e il centrocampista Rèmi Oudin dal Lecce, entrambi in prestito con obbligo di riscatto. Visite mediche a Bogliasco, firma sul contratto e rifinitura per i due rinforzi richiesti da Leonardo Semplici.

Per l’attacco, complice l’infortunio di Gennaro Tutino, che starà fuori almeno due mesi, il ds Accardi sta sondando il mercato estero. In Olanda si seguono Brynjolfur Andersen Willumsson del Groningen e Milan Smit dei Go Ahead Eagles. In Norvegia, nel Brann, gioca Haune Heggebo, altro possibile rinforzo per il reparto offensivo blucerchiato. Piace anche Chris Bedia dell’Hull City. Per il centrocampo, rifiutata dal Modena l’offerta da 1,5 milioni di euro per Antonio Palumbo.

Calciomercato Serie B, le altre trattative

La Carrarese, che ieri ha lasciato andare il difensore Mattia Motolese, rientrato al Bologna per fine prestito e poi girato al Latina in Lega Pro, ha chiuso con il Genoa per l’acquisto del centrocampista Filippo Melegoni, ex Reggiana, poco utilizzato da Gilardino e Vieira.

Il Sudtirol ha bussato alla porta del Cittadella per l’attaccante Mario Ravasio, la Reggiana potrebbe cedere il centrocampista Leo Stulac alla Triestina. Il Modena è alla ricerca di un portiere: accantonato Leonardo Marson dell’Avellino, potrebbe tornare Andrea Seculin, in uscita dal Trapani. Il Mantova vuole riportare in Italia il centrocampista Flavio Paoletti, classe 2003 ex Sampdoria: trattativa avviata con i turchi del Karagumruk. Cesena e Salernitana sono sul centrocampista Matthias Braunoder, che potrebbe lasciare il Como.