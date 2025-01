Calciomercato Serie B: Sampdoria, spunta Petagna. Lo Spezia su Gytkjaer, il Palermo prende Magnani

Henry e Petagna sul taccuino del ds blucerchiato Osti. Il difensore Magnani al Palermo, la Salernitana si avvicina a Caldirola, Spezia su Gytkjaer

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

La giornata di mercato, in Serie B, è scivolata via senza grossi sussulti, ma sono state gettate le basi per una settimana, l’ultima della finestra invernale, che s’appresta a essere ricca di colpi di scena. Il Palermo attende Pohjanpalo e prende Magnani. Lo Spezia insidia la Cremonese per Gytkjaer, mentre la Sampdoria pensa a Henry e proverà a spuntarla per Andrea Petagna. Di seguito le trattative e gli affari ufficiali di oggi, lunedì 27 gennaio.

Palermo, Pohjanpalo in stand-by, arriva Magnani

Per Joel Pohjanpalo al Palermo si andrà per le lunghe. Stasera il finlandese giocherà titolare col Venezia: tra le società non c’è ancora l’intesa economica, “ballano” sempre quei 2 milioni di euro tra domanda e offerta (6 milioni richiesti dal Venezia, 4 quelli proposti dai rosanero). Se ne riparlerà domattina, ma il tempo stringe.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel frattempo il Palermo ha chiuso col Verona per l’acquisto del difensore Giangiacomo Magnani. Anche in questa trattativa c’è l’ombra del Venezia, che ha scavalcato i rosanero nella corsa ad Alessandro Marcandalli (ai lagunari in prestito dal Genoa), mentre Giorgio Altare è ormai della Sampdoria.

Sampdoria, piace Henry e spunta Petagna

I blucerchiati sono alla ricerca di un attaccante. Interessa Thomas Henry del Palermo (piace anche alla Salernitana), ma nelle ultime ore s’è fatta largo l’ipotesi Andrea Petagna. La punta dovrebbe andar via dal Monza e accetterebbe anche di scendere in Serie B, in una piazza importante come quella doriana. Magari si proverà a inserire nella trattativa Fabio Depaoli, che il Monza ha da tempo messo nel mirino. La trattativa è in stato embrionale, l’alternativa per l’attacco è Gennaro Borrelli del Brescia, obiettivo sicuramente più alla portata.

Lo Spezia su Gytkjaer, Salernitana-Caldirola: si può fare

La Cremonese non molla Christian Gytkjaer, ma sul danese del Venezia è forte la concorrenza dello Spezia. I grigiorossi rischiano la beffa: a bloccare la trattativa è la mancata cessione di Manuel De Luca. La Salernitana progetta un colpo in difesa. L’obiettivo principale è sempre Luca Caldirola in uscita dal Monza. La società campana sta lavorando all’affare da alcuni giorni, le parti sono più vicine. Dovesse sfumare il suo arrivo, i campani andranno a bussare per Michael Venturi del Cosenza. In uscita, è fatta per la cessione di Nicola Dalmonte: il trequartista ha raggiunto l’accordo con il Catania e si aggregherà alla sua nuova squadra nelle prossime ore.

Calciomercato di Serie B, le altre trattative

Il Bari è forte su Gaston Pereiro: il trequartista uruguaiano, prelevato dal Genoa da svincolato ma fuori dal progetto Vieira, piace ai pugliesi, che prima devono liberare una casella in attacco. A uscire potrebbe essere Sibilli. Andrà via anche il centrocampista Coli Saco, in prestito dal Napoli: potrebbe trovare squadra in Serie B, ci pensano Catanzaro, Cosenza e Modena.

Dovesse andar via Kargbo, richiesto dal Blackburn, il Cesena virerebbe su Flavio Russo, attaccante del Sassuolo. La Juve Stabia cerca un attaccante che andrebbe a sostituire Artistico e Piovanello, passati rispettivamente al Cosenza e al Trapani. Nel mirino del ds Lovisa ci sono Dubickas della Feralpisalò, ma di proprietà del Pisa e il lituano Armandas Kucys del Celje. I campani devono piazzare la mezzala Federico Zuccon, che rientrerà per fine prestito all’Atalanta: su di lui si è fiondato il Cesena.

Il Mantova sfoltisce l’organico. Partiranno il difensore Erik Panizzi, che piace al Gubbio e il centrocampista Mattia Muroni, per il quale è corsa a due tra Pescara e Triestina. Andrà in prestito al Pineto, sempre in Lega Pro, il difensore della Primavera, Matteo Stambolliu, classe 2007.